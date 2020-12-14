В Нижегородской области рассказали о ходе кампании по вакцинации от гриппа

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Почти половина населения Нижегородской области (48%) сделали прививку от гриппа, сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по области Наталья Садыкова.
В Нижегородской области рассказали о ходе кампании по вакцинации от гриппа
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н»

По данным на 14 декабря, прививки сделаны 73% детей.

Всего в регион было поставлено 1 594 575 доз вакцины, из которых уже привили 1,44 млн доз.

До конца недели медики планируют довести охват населения до 53%, а до конца года — привить 60% жителей региона.

Как ранее передавало издание «Новый Севастополь», в Севастополе сроки вакцинации от гриппа продлили до 15 декабря.

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