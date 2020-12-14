В Нижегородской области рассказали о ходе кампании по вакцинации от гриппа
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
По данным на 14 декабря, прививки сделаны 73% детей.
Всего в регион было поставлено 1 594 575 доз вакцины, из которых уже привили 1,44 млн доз.
До конца недели медики планируют довести охват населения до 53%, а до конца года — привить 60% жителей региона.
Как ранее передавало издание «Новый Севастополь», в Севастополе сроки вакцинации от гриппа продлили до 15 декабря.