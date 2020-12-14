Из подпольного цеха в Москве изъяли более 10 т рыбной продукции

В Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили цех, где хранилась большая партия рыбы, по предварительным данным, краснокнижного осетра.

Как сообщают «Известия», более 10 т рыбной продукции изъяли из незаконного оборота сотрудники МВД, ФСБ и представители Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В ведомстве уточнили, что в ходе обысков по ранее возбуждённому уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу России), в Восточном административном округе столицы был обнаружен склад, где хранилась замороженная рыба семейства осетровых, добытая, предположительно, браконьерским способом.

Продукция была предназначена для продажи на московских рынках в предновогодние дни, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она добавила, что изъятая рыба, по предварительным данным, относится к каспийской популяции русского осетра, занесённого в Красную книгу Российской Федерации.

Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.

В июле сайт «Крыминформ» сообщил о задержании двух браконьеров под Керчью.