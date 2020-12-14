В Кремле не обсуждают введение жёсткого карантина в Новый год

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В Кремле не рассматривают вариант введения жёсткого карантина на новогодние праздники по западному сценарию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
В Кремле не обсуждают введение жёсткого карантина в Новый год
  • globallookpress.com

Ранее ряд стран объявили об усилении ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

Так, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что с 16 декабря по 10 января в Германии будет действовать самый жёсткий локдаун за всю историю. В стране будут открыты только продуктовые магазины и аптеки.

В России за последние сутки выявили 27 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии — 2 681 256. 

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что страна вышла на плато по заболеваемости COVID-19.

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