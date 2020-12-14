Мурашко заявил о поступлении вакцины от COVID-19 во все регионы России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 поступила во все российские регионы.
Мурашко заявил о поступлении вакцины от COVID-19 во все регионы России
  • РИА Новости

«Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал динамику производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

10 декабря секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация от коронавируса во всех российских регионах начнётся до конца недели.

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