Мурашко заявил о поступлении вакцины от COVID-19 во все регионы России
- РИА Новости
«Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал динамику производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
10 декабря секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация от коронавируса во всех российских регионах начнётся до конца недели.