Мурашко заявил о поступлении вакцины от COVID-19 во все регионы России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 поступила во все российские регионы.

«Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал динамику производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

10 декабря секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация от коронавируса во всех российских регионах начнётся до конца недели.