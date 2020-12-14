Путин призвал обратить внимание на ситуацию с госпитализациями

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости следить за тем, чтобы в стационар помещались те, кто действительно нуждается в госпитализации.
Путин призвал обратить внимание на ситуацию с госпитализациями
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждается в госпитализации, чтобы они помещались в стационары и проходили там лечение. Чтобы не было случаев, что под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации», — сказал Путин в ходе социального онлайн-форума партии «Единая Россия».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице. 

Он сообщил, что «количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей, остаётся стабильным».

По данным на 14 декабря, в России за сутки выявили 27 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 681 256.

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