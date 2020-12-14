В администрации Ялты рассказали о графике подачи воды

Врио главы администрации Ялты Янина Павленко в ходе совещания по водоснабжению сообщила, что в городе некоторые районы будут получать воду практически круглосуточно.

Об этом сообщает «Крым 24».

«График подачи воды, который представлен жителям Ялты, абсолютно условный. Некоторые регионы в Ялте не круглосуточно, но практически постоянно будут получать воду», — сказала Павленко.

Для обеспечения Ялты водой используются дополнительные источники: скважины, озёра и водопады.

«Из-за дождей мы получили хорошие притоки из наших альтернативных источников водоснабжения — из водопадов. В общей сумме от этих источников получили более 20 тыс. куб. м воды», — рассказала Павленко.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму прокомментировали ситуацию с разработкой регламента для водопроводных сетей.