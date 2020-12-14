В Москве перекрыто движение на Ленинском проспекте в сторону области

В Москве перекрыто движение в область по Ленинскому проспекту из-за возгорания в коллекторе, водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

«Из-за возгорания в коллекторе по Ленинскому проспекту, 86 перекрыто движение в область», — говорится в сообщении в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы города.

Также перекрыт дублёр с улицы Крупской в направлении МКАД и съезд с Ленинского проспекта на улицу Марии Ульяновой.

9 декабря сообщалось, что прокуратура Москвы проводит проверку после прорыва трубы с горячей водой на улице Тёплый Стан на юге столицы.