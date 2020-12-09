В Москве начали проверку после прорыва трубы с горячей водой

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Прокуратура Москвы проводит проверку после прорыва трубы с горячей водой на улице Тёплый Стан на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В Москве начали проверку после прорыва трубы с горячей водой
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с прорывом трубы горячего водоснабжения, произошедшим на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.

«По предварительным данным, 9 декабря на ул. Тёплый Стан в районе д. 12  в связи с прорывом трубы горячего водоснабжения образовался водяной фонтан кипятка высотой около 3 метров, а также большое облако пара», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в закрытом на реконструкцию корпусе Московского международного онкологического центра произошёл пожар, погибли два человека. 

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