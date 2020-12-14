Опубликовано постановление кабмина о продлении продовольственного эмбарго

Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца будущего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

21 ноября российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России.

Также президент поручил правительству обеспечить выполнение мер для реализации данного указа и в случае необходимости внести предложения об изменении срока действия контрсанкций.

В июне правительство России продлило продуктовое эмбарго до конца 2020 года.

Продэмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Затем список был расширен за счёт Украины и ряда других стран Европы.