Дегтярёв рассказал о ходе реализации нацпроекта «Экология»
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Стоимость строительства составила 68,87 млн рублей.
Сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на декабрь 2019 года, однако из-за нехватки средств в муниципальной казне строительство было заморожено.
«Мы помогли району завершить этот проект. Выделили 35 млн рублей. А они смогли ими эффективно распорядиться и достроить объект до конца года. Теперь все работы завершены. Запущена станция, которая обеспечит местных жителей водой высокого качества. Впредь мы продолжим реализовывать в разных сёлах Хабаровского края федеральный проект «Чистая вода». Это очень важно для качества жизни людей в нашем регионе», — отметил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что на ремонт систем теплоснабжения в Крыму планируют потратить около 5—6 млрд рублей.