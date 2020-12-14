Дегтярёв рассказал о ходе реализации нацпроекта «Экология»

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В селе Рощино Хабаровского района Хабаровского края сдана в эксплуатацию станция водоочистки, построенная в рамках нацпроекта «Экология».
Дегтярёв рассказал о ходе реализации нацпроекта «Экология»
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Об этом сообщает vostokmedia.com.

Стоимость строительства составила 68,87 млн рублей.

Сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на декабрь 2019 года, однако из-за нехватки средств в муниципальной казне строительство было заморожено.

«Мы помогли району завершить этот проект. Выделили 35 млн рублей. А они смогли ими эффективно распорядиться и достроить объект до конца года. Теперь все работы завершены. Запущена станция, которая обеспечит местных жителей водой высокого качества. Впредь мы продолжим реализовывать в разных сёлах Хабаровского края федеральный проект «Чистая вода». Это очень важно для качества жизни людей в нашем регионе», — отметил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что на ремонт систем теплоснабжения в Крыму планируют потратить около 5—6 млрд рублей.

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