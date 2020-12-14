В Росавиации сообщили о планах разработки допподдержки авиапредприятий

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Росавиация в начале 2021 года разработает предложения о дополнительных мерах поддержки авиапредприятий.
В Росавиации сообщили о планах разработки допподдержки авиапредприятий
  • РИА Новости

Как уточняется на сайте ведомства, об этом заявил заместитель руководителя Дмитрий Ядров.

«В начале 2021 года Росавиацией будут разработаны предложения по дополнительным мерам поддержки предприятий воздушного транспорта», — приводится цитата Ядрова.

24 ноября сообщалось, что Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых в 2021 году региональных маршрутов

В ведомстве сообщили, что число субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266.

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