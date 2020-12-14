В Росавиации сообщили о планах разработки допподдержки авиапредприятий

Росавиация в начале 2021 года разработает предложения о дополнительных мерах поддержки авиапредприятий.

Как уточняется на сайте ведомства, об этом заявил заместитель руководителя Дмитрий Ядров.

«В начале 2021 года Росавиацией будут разработаны предложения по дополнительным мерам поддержки предприятий воздушного транспорта», — приводится цитата Ядрова.

24 ноября сообщалось, что Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых в 2021 году региональных маршрутов.

В ведомстве сообщили, что число субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266.