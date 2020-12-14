В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

«В период с 0:00 15 по 17 декабря 2020 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что руководителям организаций, которые работают в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что мокрый снег, снег и гололедица ожидаются на севере европейской части России в ближайшие дни.