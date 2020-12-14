В Минобороны рассказали о планах установки новых загоризонтных РЛС
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Планами развития российской системы загоризонтных станций в ближайшем будущем предусматривается расширение возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях», — сообщили в оборонном ведомстве.
В министерстве добавили, что в настоящее время также изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике.
7 декабря сообщалось, что российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики США и Франции.