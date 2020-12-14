В Минобороны рассказали о планах установки новых загоризонтных РЛС

На юге и востоке России планируется установить новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), которые обеспечивают обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ страны.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Планами развития российской системы загоризонтных станций в ближайшем будущем предусматривается расширение возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях», — сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что в настоящее время также изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике.

7 декабря сообщалось, что российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики США и Франции.