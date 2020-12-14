В Минобороны рассказали о планах установки новых загоризонтных РЛС

Короткая ссылка
На юге и востоке России планируется установить новые загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), которые обеспечивают обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границ страны.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Планами развития российской системы загоризонтных станций в ближайшем будущем предусматривается расширение возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях», — сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что в настоящее время также изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике.

7 декабря сообщалось, что российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики США и Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить