В Ленобласти возбудили дело после обнаружения тела мужчины

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Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 37-летнего мужчины в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК России.
В Ленобласти возбудили дело после обнаружения тела мужчины
  • РИА Новости

«13 декабря 2020 года в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершённого преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летний подросток признался в убийстве своей 71-летней бабушки.

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