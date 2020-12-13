В Ленобласти возбудили дело после обнаружения тела мужчины
- РИА Новости
«13 декабря 2020 года в квартире в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершённого преступления.
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