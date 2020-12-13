Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Кировской области

В Слободском районе Кировской области в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля пострадали шесть человек, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

«13 декабря около 17:25 на 713-м км федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Слободском районе произошло столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и рейсового автобуса ПАЗ. По предварительным данным, в результате происшествия шесть человек получили травмы: водитель и пять пассажиров автобуса», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Краснодарского края.