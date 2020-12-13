Умер первый командир СОБРа Александр Зырянов

Первый командир Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Александр Зырянов умер в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе МВД России.

«10 декабря 2020 года на 69-м году жизни скоропостижно скончался ветеран Службы по борьбе с организованной преступностью, первый командир легендарного СОБРа ГУОП МВД России, ветеран боевых действий... полковник милиции Зырянов Александр Иванович», — говорится в сообщении.

Прощание с первым командиром СОБРа состоится в понедельник, 14 декабря.

В МВД отметили, что Зырянов более 30 лет прослужил в системе ведомства.

Ранее в возрасте 78 лет скончался советский и российский военачальник, маршал авиации Евгений Шапошников.