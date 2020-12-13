Попова назвала дату появления в России «нулевого пациента» с COVID-19

«Нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией COVID-19 появился в России 1 марта, заявила в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, конечно, мы знаем (нулевого пациента. — RT), он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию», — цитирует её в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.

При этом, по словам Поповой, первыми завозными случаями коронавируса, которые не привели к распространению COVID-19, были три завезённых случая из Китая.

«Но тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения», — отметила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что уже в 20-х числах января было понятно, «что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус», а «вирус с пандемическим потенциалом».

В апреле заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин рассказал, что нулевым пациентом» с COVID-19 стал мужчина, прилетевший из Милана.