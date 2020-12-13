Прокуратура начала проверку по факту возгорания на судне в Мурманске
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«По предварительным данным, в воскресенье, 13 декабря, около 12:00 в одном из помещений рыболовецкого судна «Вега», пришвартованного к причалу мурманской судоверфи, при производстве сварочных работ произошло возгорание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на личном контроле северо-западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.
Ранее сообщалось, что в машинном отделении судна «Вега» у причала мурманской судоверфи произошёл пожар.
Сотрудники МЧС локализовали возгорание.