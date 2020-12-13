Прокуратура начала проверку по факту возгорания на судне в Мурманске

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Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа начала проверку по факту возгорания на судне «Вега» в Мурманске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура начала проверку по факту возгорания на судне в Мурманске
  • © РИА Новости / Павел Львов

«По предварительным данным, в воскресенье, 13 декабря, около 12:00 в одном из помещений рыболовецкого судна «Вега», пришвартованного к причалу мурманской судоверфи, при производстве сварочных работ произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на личном контроле северо-западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Ранее сообщалось, что в машинном отделении судна «Вега» у причала мурманской судоверфи произошёл пожар.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание.

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