Из-за ЧП на месторождении нефти в НАО возбудили дело
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что один человек погиб в результате ЧП на месторождении нефти в НАО.