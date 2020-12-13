Из-за ЧП на месторождении нефти в НАО возбудили дело

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении имени Требса в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, а трое пострадали.
Из-за ЧП на месторождении нефти в НАО возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате ЧП на месторождении нефти в НАО.

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