Из-за ЧП на месторождении нефти в НАО возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении имени Требса в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, а трое пострадали.

Об этом говорится на сайте следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате ЧП на месторождении нефти в НАО.