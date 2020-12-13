Глава Алтая прокомментировал смерть спикера Госсобрания республики

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал смерть председателя регионального Госсовета Владимира Тюлентина.
Глава Алтая прокомментировал смерть спикера Госсобрания республики
  • © РИА Новости / Александр Тырышкин

«Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины. Ещё в пятницу, после сессии, разговаривали, делились планами, вместе обсуждали вопросы развития республики», — написал Хорохордин в Instagram.

Он назвал смерть Тюлентина большой утратой для всей республики и выразил соболезнования его родным и близким.

«Владимир Николаевич Тюлентин очень любил Горный Алтай, был внимателен к жителям, никогда не оставлял без внимания проблемные вопросы, лично переживал и всегда участвовал в их решении. Энергичный и дипломатичный, он был безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас», — рассказал глава республики.

Председатель Государственного собрания Алтая Владимир Тюлентин скончался в возрасте 66 лет.

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