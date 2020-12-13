Власти Бурятии объявят 31 декабря выходным
- РИА Новости
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«Предложение поддерживаю, указ подпишу, 31 декабря объявим выходным днём», — приводит ТАСС его слова.
Такое решение поможет избежать скопления людей в магазинах в преддверии Нового года, считает Цыденов.
«Чтобы не создавать в магазинах ажиотаж в сжатый срок. Надо, чтобы более растянутый период был, чтобы в очередях люди не стояли. Нам необходимо снизить ковидную нагрузку», — сказал он.
Ранее врио главы Мордовии Артём Здунов подписал распоряжение, в котором объявил 31 декабря выходным днём в регионе.