Власти Бурятии объявят 31 декабря выходным

Власти Бурятии объявят 31 декабря текущего года выходным днём. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Предложение поддерживаю, указ подпишу, 31 декабря объявим выходным днём», — приводит ТАСС его слова.

Такое решение поможет избежать скопления людей в магазинах в преддверии Нового года, считает Цыденов.

«Чтобы не создавать в магазинах ажиотаж в сжатый срок. Надо, чтобы более растянутый период был, чтобы в очередях люди не стояли. Нам необходимо снизить ковидную нагрузку», — сказал он.

Ранее врио главы Мордовии Артём Здунов подписал распоряжение, в котором объявил 31 декабря выходным днём в регионе.