Власти Бурятии объявят 31 декабря выходным

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Власти Бурятии объявят 31 декабря текущего года выходным днём. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Власти Бурятии объявят 31 декабря выходным
  • РИА Новости
  • © Марк Агнор

«Предложение поддерживаю, указ подпишу, 31 декабря объявим выходным днём», — приводит ТАСС его слова.

Такое решение поможет избежать скопления людей в магазинах в преддверии Нового года, считает Цыденов.

«Чтобы не создавать в магазинах ажиотаж в сжатый срок. Надо, чтобы более растянутый период был, чтобы в очередях люди не стояли. Нам необходимо снизить ковидную нагрузку», — сказал он.

Ранее врио главы Мордовии Артём Здунов подписал распоряжение, в котором объявил 31 декабря выходным днём в регионе.

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