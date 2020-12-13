В Пензенской области произошёл пожар в мебельном цехе

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В Кузнецке Пензенской области произошло возгорание в мебельном цехе.
В Пензенской области произошёл пожар в мебельном цехе
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Установлено, что произошло возгорание на складе готовой продукции мебели. На месте пожара работают 20 человек, семь единиц техники», — говорится в заявлении.

Уточняется, что к настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание на площади 800 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе на предприятии в посёлке Тонкино.

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