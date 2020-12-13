В Пензенской области произошёл пожар в мебельном цехе
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Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
«Установлено, что произошло возгорание на складе готовой продукции мебели. На месте пожара работают 20 человек, семь единиц техники», — говорится в заявлении.
Уточняется, что к настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание на площади 800 кв. м.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе на предприятии в посёлке Тонкино.