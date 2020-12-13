В Пензенской области произошёл пожар в мебельном цехе

В Кузнецке Пензенской области произошло возгорание в мебельном цехе.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Установлено, что произошло возгорание на складе готовой продукции мебели. На месте пожара работают 20 человек, семь единиц техники», — говорится в заявлении.

Уточняется, что к настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание на площади 800 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе на предприятии в посёлке Тонкино.