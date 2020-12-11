В Нижегородской области произошёл пожар на пилораме

В Нижегородской области произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе на предприятии в посёлке Тонкино.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«На месте установлено, что горит деревообрабатывающий цех (пилорама) на площади 400 кв. м», — говорится в заявлении.

Отмечается, что погибших, пострадавших в результате происшествия нет.

«Угрозы перехода огня на соседние строения нет», — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошёл пожар в лаборатории Федерального медико-биологического агентства.