В Нижегородской области произошёл пожар на пилораме
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
«На месте установлено, что горит деревообрабатывающий цех (пилорама) на площади 400 кв. м», — говорится в заявлении.
Отмечается, что погибших, пострадавших в результате происшествия нет.
«Угрозы перехода огня на соседние строения нет», — уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Московской области произошёл пожар в лаборатории Федерального медико-биологического агентства.