В Подмосковье произошёл пожар в лаборатории ФМБА

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В Московской области произошёл пожар в лаборатории Федерального медико-биологического агентства.
В Подмосковье произошёл пожар в лаборатории ФМБА
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В МЧС поступило сообщение о возгорании в нежилом здании ФГБУ науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» в  посёлке Светлые Горы.

«В здании расположена лаборатория. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже. Площадь уточняется», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС уточнили, что в момент пожара лаборатория не работала.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области.

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