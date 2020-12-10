В Подмосковье произошёл пожар в лаборатории ФМБА

В Московской области произошёл пожар в лаборатории Федерального медико-биологического агентства.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В МЧС поступило сообщение о возгорании в нежилом здании ФГБУ науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» в посёлке Светлые Горы.

«В здании расположена лаборатория. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже. Площадь уточняется», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС уточнили, что в момент пожара лаборатория не работала.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области.