В Подмосковье произошёл пожар в лаборатории ФМБА
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В МЧС поступило сообщение о возгорании в нежилом здании ФГБУ науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России» в посёлке Светлые Горы.
«В здании расположена лаборатория. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже. Площадь уточняется», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС уточнили, что в момент пожара лаборатория не работала.
Ранее сообщалось о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области.