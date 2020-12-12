Рогозин прокомментировал пуск ракет «Булава»
- РИА Новости
«Сегодняшний залп с «Борея» четырьмя «Булавами» — демонстрация высокой боеготовности нашего флота и высокой надёжности наших боевых ракетных комплексов», — написал Рогозин в Twitter.
Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что атомная подводная лодка «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря выполнила залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области.
Боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля полигона.