Рогозин прокомментировал пуск ракет «Булава»

Залп четырьмя баллистическими ракетами «Булава» с атомной подводной лодки «Владимир Мономах» является демонстрацией высокой боеготовности флота. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Сегодняшний залп с «Борея» четырьмя «Булавами» — демонстрация высокой боеготовности нашего флота и высокой надёжности наших боевых ракетных комплексов», — написал Рогозин в Twitter.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что атомная подводная лодка «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря выполнила залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области.

Боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля полигона.