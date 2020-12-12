Рогозин прокомментировал пуск ракет «Булава»

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Залп четырьмя баллистическими ракетами «Булава» с атомной подводной лодки «Владимир Мономах» является демонстрацией высокой боеготовности флота. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин прокомментировал пуск ракет «Булава»
  • РИА Новости

«Сегодняшний залп с «Борея» четырьмя «Булавами» — демонстрация высокой боеготовности нашего флота и высокой надёжности наших боевых ракетных комплексов», — написал Рогозин в Twitter.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что атомная подводная лодка «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря выполнила залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области.

Боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля полигона.

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