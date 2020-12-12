За сутки в Москве подтвердили 6622 случая заболевания коронавирусом, всего в столице выявили 685 785 инфицированных.

«В столице подтверждено 6622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1684 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 475 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.

По всей России за последние сутки выявили 28 137 случаев коронавируса. Скончались 560 человек, выздоровели 26 118.

Как отмечал заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, пандемия коронавируса может пойти на спад в середине 2021 года.