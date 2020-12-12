В Псковской области школы переходят на удалёнку с 14 декабря

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Школы и средние профессиональные учебные заведения Псковской области перейдут на удалённое обучение с 14 декабря.
В Псковской области школы переходят на удалёнку с 14 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал региона.

«С понедельника все школы и средние профессиональные образовательные учреждения Псковской области переходят на дистанционное обучение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого школы уйдут на зимние каникулы.

Ранее первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире Первого канала оценил вероятность введения постоянной удалёнки.

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