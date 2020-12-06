В Минпросвещения оценили вероятность введения постоянной удалёнки

Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире Первого канала оценил вероятность введения постоянной удалёнки.

Он заявил, что «раз и навсегда — такого быть не может в принципе».

«Никогда и нигде это не обсуждалось. Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Главная наша задача в организации работы школ — чтобы школы работали в очном, стандартном формате», — цитирует РИА Новости Глушко.

Ранее сообщалось, что в России 478 высших учебных заведений и их филиалов полностью перешли на дистанционное обучение на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.