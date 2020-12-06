В Минпросвещения оценили вероятность введения постоянной удалёнки

Короткая ссылка
Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире Первого канала оценил вероятность введения постоянной удалёнки.
В Минпросвещения оценили вероятность введения постоянной удалёнки
  • Gettyimages.ru

Он заявил, что «раз и навсегда — такого быть не может в принципе».

«Никогда и нигде это не обсуждалось. Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Главная наша задача в организации работы школ — чтобы школы работали в очном, стандартном формате», — цитирует РИА Новости Глушко.

Ранее сообщалось, что в России 478 высших учебных заведений и их филиалов полностью перешли на дистанционное обучение на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить