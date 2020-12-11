В Нижегородской области локализовали пожар в цехе

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Пожарные локализовали возгорание в деревообрабатывающем цехе в Нижегородской области.
В Нижегородской области локализовали пожар в цехе
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В 19:53 мск объявлена локализация пожара, по документам кадастрового учёта от собственника уточнена площадь здания и пожара — 2260 кв. м. Угроза перехода огня на соседние строения отсутствует», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе на предприятии в посёлке Тонкино.

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