В Нижегородской области локализовали пожар в цехе

Пожарные локализовали возгорание в деревообрабатывающем цехе в Нижегородской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В 19:53 мск объявлена локализация пожара, по документам кадастрового учёта от собственника уточнена площадь здания и пожара — 2260 кв. м. Угроза перехода огня на соседние строения отсутствует», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло возгорание в деревообрабатывающем цехе на предприятии в посёлке Тонкино.