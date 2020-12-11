Путин назвал способы снижения агрессии и травли в сети

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, как снизить травлю и агрессию в сети.
Путин назвал способы снижения агрессии и травли в сети
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В ходе заседания журналистка Марина Ахмедова обратила внимание на проблему интереса к насилию на телевидении, а также роста агрессии и травли в соцсетях.

Журналистка спросила у Путина, что с этим можно сделать. 

«Вы сами об этом сказали, нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе — а у нас есть чем гордиться и есть на что опереться — развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определённых средах», — ответил президент.

Ранее Путин призвал исключить любые риски утечки персональных данных россиян.

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