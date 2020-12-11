Путин назвал способы снижения агрессии и травли в сети
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Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
В ходе заседания журналистка Марина Ахмедова обратила внимание на проблему интереса к насилию на телевидении, а также роста агрессии и травли в соцсетях.
Журналистка спросила у Путина, что с этим можно сделать.
«Вы сами об этом сказали, нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе — а у нас есть чем гордиться и есть на что опереться — развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определённых средах», — ответил президент.
Ранее Путин призвал исключить любые риски утечки персональных данных россиян.