Путин назвал способы снижения агрессии и травли в сети

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, как снизить травлю и агрессию в сети.

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В ходе заседания журналистка Марина Ахмедова обратила внимание на проблему интереса к насилию на телевидении, а также роста агрессии и травли в соцсетях.

Журналистка спросила у Путина, что с этим можно сделать.

«Вы сами об этом сказали, нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе — а у нас есть чем гордиться и есть на что опереться — развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определённых средах», — ответил президент.

Ранее Путин призвал исключить любые риски утечки персональных данных россиян.