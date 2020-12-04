Путин призвал исключить любые риски утечки персональных данных россиян

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Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность исключения любых рисков утечки персональных данных россиян во время развития информационных технологий в стране.
Путин призвал исключить любые риски утечки персональных данных россиян
  • РИА Новости

«Необходимо исключить, конечно, любые риски утечки персональной информации, персональных данных и обеспечить полное соблюдение прав граждан», — сказал он во время пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Как заявил президент, в ближайшие десятилетия в России предстоит провести цифровую трансформацию.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания с участием президента. 

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