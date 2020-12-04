Путин призвал исключить любые риски утечки персональных данных россиян
- РИА Новости
«Необходимо исключить, конечно, любые риски утечки персональной информации, персональных данных и обеспечить полное соблюдение прав граждан», — сказал он во время пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Как заявил президент, в ближайшие десятилетия в России предстоит провести цифровую трансформацию.
RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания с участием президента.