Путин призвал исключить любые риски утечки персональных данных россиян

Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность исключения любых рисков утечки персональных данных россиян во время развития информационных технологий в стране.

«Необходимо исключить, конечно, любые риски утечки персональной информации, персональных данных и обеспечить полное соблюдение прав граждан», — сказал он во время пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Как заявил президент, в ближайшие десятилетия в России предстоит провести цифровую трансформацию.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания с участием президента.