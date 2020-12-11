Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в России

Доктор экономических наук Александр Абрамов оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что цена квадратного метра жилья зависит от числа взятых населением кредитов.

«Предположительно, до июля цены останутся на прежнем уровне, либо же их рост будет умеренным. Необходимо смотреть на показатели плохих долгов и долю платежей, которую население готово потратить на погашение кредитов», — сказал Абрамов.

По его мнению, если бы граждане покупали жильё за собственные средства, то стоимость квадратных метров была бы ниже.

Со своей стороны, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич в беседе с URA.RU выразил мнение, что если есть желание купить своей семье квартиру, то можно смело это делать, поскольку таких низких ставок по ипотеке больше не будет.

«Нужно понимать, что цены на жильё в России на длинных интервалах не падают никогда — только растут. Поэтому чем раньше купите, тем выгоднее будет эта покупка. При этом следует обращать внимание и на качество жилья, и на финансовые способности», — заявил он.

Ранее главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов оценил перспективы цен в 2021 году.