Путин рассказал о бюрократии при регистрации лекарств
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Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря.
Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.
«У нас очень много бюрократии, с точки зрения регистрации лекарственных препаратов даже перебор. Но всегда это аргументируют одним и тем же: безопасность», — отметил Путин.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России зарегистрировано более 90 отечественных тест-систем на COVID-19.