Путин рассказал о бюрократии при регистрации лекарств

Российский президент Владимир Путин заявил, что в России очень много бюрократии в процедуре регистрации лекарственных препаратов.

Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря.

Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«У нас очень много бюрократии, с точки зрения регистрации лекарственных препаратов даже перебор. Но всегда это аргументируют одним и тем же: безопасность», — отметил Путин.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России зарегистрировано более 90 отечественных тест-систем на COVID-19.