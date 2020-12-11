В Пермском крае запретили проведение корпоративов

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Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение запретить проводить праздничные корпоративные мероприятия в Пермском крае.
В Пермском крае запретили проведение корпоративов
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Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия, в числе которых, в соответствии с дополнениями в указ, вошли физкультурные и праздничные корпоративные мероприятия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, согласно решению оперштаба, сохраняется ограничение на время работы заведений общепита — с 01:00 до 06:00. Также под запретом остаётся проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.

Ранее сообщалось, что в Орловской области запретили проведение корпоративов.

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