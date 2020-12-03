В Орловской области запретили проведение корпоративов

Власти Орловской области запретили проведение корпоративов и иных массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

Об этом говорится на сайте правительства региона.

«С 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года орловским предприятиям общественного питания запретили проводить праздничные корпоративные мероприятия», — отмечается в заявлении.

Такое решение принято на заседании регионального оперштаба.

Как отметил губернатор региона Андрей Клычков, соответствующий запрет уже существует в области, однако для предупреждения возможных нарушений в ранее утверждённый указ будет добавлена отдельная норма.

Ранее в Калужской области ужесточили карантинные меры.