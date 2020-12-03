В Орловской области запретили проведение корпоративов
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Об этом говорится на сайте правительства региона.
«С 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года орловским предприятиям общественного питания запретили проводить праздничные корпоративные мероприятия», — отмечается в заявлении.
Такое решение принято на заседании регионального оперштаба.
Как отметил губернатор региона Андрей Клычков, соответствующий запрет уже существует в области, однако для предупреждения возможных нарушений в ранее утверждённый указ будет добавлена отдельная норма.
Ранее в Калужской области ужесточили карантинные меры.