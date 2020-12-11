Лавров и глава МИД Сирии проведут переговоры в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«17 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, прибывающим в Москву с рабочим визитом», — заявили в МИД.
Стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Отмечается, что основное внимание министры уделят ситуации в Сирии и перспективам её развития.
Также будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран.
В ноябре Лавров заявил, что процесс сирийского урегулирования продвигается вперёд.