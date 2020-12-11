Путин прокомментировал дела об убийстве Старовойтовой и Немцова

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с правозащитниками прокомментировал дела об убийстве Галины Старовойтовой и Бориса Немцова.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опубликованную Кремлём стенограмму встречи.

«Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами ещё это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заявил президент.

В сентябре 2018 года Путин наградил орденом Мужества следователя, руководившего следственной группой по делу об убийстве политика Бориса Немцова.