Путин прокомментировал дела об убийстве Старовойтовой и Немцова
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опубликованную Кремлём стенограмму встречи.
«Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами ещё это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заявил президент.
В сентябре 2018 года Путин наградил орденом Мужества следователя, руководившего следственной группой по делу об убийстве политика Бориса Немцова.