Путин прокомментировал дела об убийстве Старовойтовой и Немцова

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Президент России Владимир Путин в ходе беседы с правозащитниками прокомментировал дела об убийстве Галины Старовойтовой и Бориса Немцова.
Путин прокомментировал дела об убийстве Старовойтовой и Немцова
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опубликованную Кремлём стенограмму встречи.

«Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами ещё это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заявил президент.

В сентябре 2018 года Путин наградил орденом Мужества следователя, руководившего следственной группой по делу об убийстве политика Бориса Немцова. 

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