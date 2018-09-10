Путин наградил орденом Мужества главу следственной группы по делу об убийстве Немцова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества следователя, руководившего следственной группой по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Тутевича Николая Васильевича — старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе.

Тутевич возглавил расследование убийства Немцова в 2015 году. До него следственной группой руководил Игорь Краснов.

Оппозиционер был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.