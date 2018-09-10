Путин наградил орденом Мужества главу следственной группы по делу об убийстве Немцова
- РИА Новости
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Тутевича Николая Васильевича — старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе.
Тутевич возглавил расследование убийства Немцова в 2015 году. До него следственной группой руководил Игорь Краснов.
Оппозиционер был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.