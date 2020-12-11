Юрист прокомментировал ситуацию с субсидиями по ЖКУ
- РИА Новости
«Если срок льготы истекает с 1 октября по 31 декабря, то её продолжат предоставлять автоматически. Субсидию начислят на следующие шесть месяцев без заявления и в том же размере», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, в настоящее время рассматриваются варианты продления упрощённого порядка получения льгот до весны 2021 года.
«Правда, на данный момент этот вопрос ещё не решён», — добавил Манджиев.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область упростила процесс подачи и рассмотрения заявок, связанных с тарифами на коммунальные услуги.