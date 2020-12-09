Подмосковье упростило процесс подачи заявок, связанных с тарифами на коммунальные услуги

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Московская область упростила процесс подачи и рассмотрения заявок, связанных с тарифами на коммунальные услуги. С декабря он полностью автоматизирован и переведён в онлайн на портале госуслуг.
Подмосковье упростило процесс подачи заявок, связанных с тарифами на коммунальные услуги
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

На сайте достаточно заполнить электронное заявление и загрузить с документами «Умный шаблон».

«При помощи «Умного шаблона» регулируемые организации могут самостоятельно рассчитать тариф и правильно подготовить заявку», — заявил министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Со своей стороны, председатель комитета по ценам и тарифам Мария Пичугина отметила, что теперь жителям будет легче понимать, на что направляют их средства.

«Одна из целей цифровой трансформации заключалась в том, чтобы комитет стал полезным для всех сторон. Потребителям должно быть предельно понятно, как сформирован тариф и на что будут потрачены их деньги», — сказала она.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН прокомментировал идею повсеместного внедрения дистанционных умных счётчиков для учёта потребления газа.

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