В КЧР рассказали о состоянии пострадавших при взрыве силовиков

Состояние сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в результате взрыва в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии, оценивается как стабильное. Угрозы для безопасности местных жителей нет.

Об этом заявил глава региона Рашид Темрезов. Его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что ситуация находится под его личным контролем.

«Органами государственной власти Карачаево-Черкесии, органами безопасности и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия и оперативные решения», — заявил Темрезов.

По его словам, обстановка в селе Учкекен спокойная. Он добавил, что угрозы безопасности для местных жителей нет.

«Что касается состояния здоровья пострадавших — всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал он.

Глава региона добавил, что на месте находится и. о. министра здравоохранения республики и дополнительная бригада медиков. По его словам, есть всё для оказания пострадавшим необходимой квалифицированной медпомощи.

«Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненых сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние как стабильное», — заявил он.

Также Темрезов дал распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим сотрудникам и их семьям.

Ранее шесть силовиков получили ранения в результате взрыва в Карачаево-Черкесии.