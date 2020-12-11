Путин поручил МИД инициировать обсуждение прав верующих

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел до 1 марта 2021 года инициировать обсуждение на международном уровне вопросов предотвращения оскорбления чувств верующих.
Путин поручил МИД инициировать обсуждение прав верующих
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с представителями религиозных объединений, опубликованном на сайте Кремля.

«МИДу России инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве», — говорится в поручении главы государства. 

Также внешнеполитическое ведомство должно рассмотреть возможность заключения международных соглашений и принятия резолюции Генассамблеи ООН по таким вопросам.

Министерству поручено представить доклад до 1 марта.

В ноябре Путин отметил, что межнациональная ситуация в ряде стран сложная, действия провокаторов приводят к трагедиям. 

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