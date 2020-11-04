Путин заявил о сложной межнациональной ситуации в ряде стран

Короткая ссылка
Межнациональная ситуация в ряде стран сложная, действия провокаторов приводят к трагедиям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями религиозных объединений.
Путин заявил о сложной межнациональной ситуации в ряде стран
  • РИА Новости

«Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены. С серьёзными вызовами сталкиваются традиционные ценности, сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр», — заявил Путин.

По его словам, на них пытаются «паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду».

«Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто используют это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость», — добавил глава государства.

Ранее Путин в ходе церемонии, приуроченной к празднованию Дня народного единства, возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить