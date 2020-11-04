Путин заявил о сложной межнациональной ситуации в ряде стран

Межнациональная ситуация в ряде стран сложная, действия провокаторов приводят к трагедиям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями религиозных объединений.

«Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены. С серьёзными вызовами сталкиваются традиционные ценности, сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр», — заявил Путин.

По его словам, на них пытаются «паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду».

«Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто используют это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость», — добавил глава государства.

Ранее Путин в ходе церемонии, приуроченной к празднованию Дня народного единства, возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.