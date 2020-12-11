В Москве задержан подозреваемый в насилии над девочкой педагог школы

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В Москве задержали мужчину 1976 года рождения, которого обвиняют в совершении систематических насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета России.
В Москве задержан подозреваемый в насилии над девочкой педагог школы
  • РИА Новости

«В период с сентября по декабрь 2020 года мужчина, являющийся педагогом дополнительного образования одной из школ на западе Москвы, совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», — говорится в пресс-релизе.

После того как ребёнок рассказал обо всём родителям, они незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Мужчине предъявлены обвинения в рамках п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (иные насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следователи намерены проверить фигуранта данного дела на причастность к совершению других возможных аналогичных преступлений.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшей девочке шесть лет.

В администрации школы №1329 заявили, что учитель уволен.

В октябре газета «Известия» писала, что на Камчатке задержали замдиректора одной из сельских школ по подозрению в надругательстве над ученицей третьего класса.

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