В Москве задержан подозреваемый в насилии над девочкой педагог школы
- РИА Новости
«В период с сентября по декабрь 2020 года мужчина, являющийся педагогом дополнительного образования одной из школ на западе Москвы, совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», — говорится в пресс-релизе.
После того как ребёнок рассказал обо всём родителям, они незамедлительно обратились в правоохранительные органы.
Мужчине предъявлены обвинения в рамках п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (иные насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Следователи намерены проверить фигуранта данного дела на причастность к совершению других возможных аналогичных преступлений.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшей девочке шесть лет.
В администрации школы №1329 заявили, что учитель уволен.
В октябре газета «Известия» писала, что на Камчатке задержали замдиректора одной из сельских школ по подозрению в надругательстве над ученицей третьего класса.