В Москве задержан подозреваемый в насилии над девочкой педагог школы

В Москве задержали мужчину 1976 года рождения, которого обвиняют в совершении систематических насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

«В период с сентября по декабрь 2020 года мужчина, являющийся педагогом дополнительного образования одной из школ на западе Москвы, совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», — говорится в пресс-релизе.

После того как ребёнок рассказал обо всём родителям, они незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Мужчине предъявлены обвинения в рамках п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (иные насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следователи намерены проверить фигуранта данного дела на причастность к совершению других возможных аналогичных преступлений.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшей девочке шесть лет.

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