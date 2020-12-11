В Кремле прокомментировали попытки дискредитировать российскую вакцину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны и их крупные фармацевтические компании прибегают к самым нелицеприятным методам, чтобы воспрепятствовать появлению российской вакцины в ряде государств.

«Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооружённым глазом», — заявил он журналистам.

Песков отметил, что хорошо, когда конкуренция в сфере разработки вакцин ведётся честно.

«Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины», — сказал он.

В Кремле подчеркнули, что российская вакцина «Спутник V» является первой разработанной вакциной от коронавируса. По словам Пескова, «она надёжная, хорошая, востребованная».

«И вот эти некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда не к самым лицеприятным методам», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ведомству детально известно, какие средства и ресурсы направлены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в стране вакцины от коронавируса «Спутник V».