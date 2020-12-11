В Кремле прокомментировали попытки дискредитировать российскую вакцину
- Reuters
«Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооружённым глазом», — заявил он журналистам.
Песков отметил, что хорошо, когда конкуренция в сфере разработки вакцин ведётся честно.
«Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины», — сказал он.
В Кремле подчеркнули, что российская вакцина «Спутник V» является первой разработанной вакциной от коронавируса. По словам Пескова, «она надёжная, хорошая, востребованная».
«И вот эти некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда не к самым лицеприятным методам», — сказал Песков.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ведомству детально известно, какие средства и ресурсы направлены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в стране вакцины от коронавируса «Спутник V».