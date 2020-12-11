Система видеоаналитики метро Москвы помогла найти более 50 человек с сентября

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Система видеоаналитики Московского метрополитена помогла найти более 50 человек с сентября 2020 года.
Система видеоаналитики метро Москвы помогла найти более 50 человек с сентября
  • © Денис Воронин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент транспорта.

Фотографии пропавших людей загружаются в базу поиска. Большинство из них — граждане в возрасте, которые из-за болезни могут не понимать, где находятся. Когда они появляются в общественном транспорте, система их распознаёт.

Соответствующее уведомление отправляется в полицию и сотрудникам службы безопасности метро. Те, в свою очередь, связываются с родственниками.

Ранее в МВД заявили, что ношение защитных масок во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не отразилось на результативности системы видеонаблюдения ГИС ЕЦХД в Москве.

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