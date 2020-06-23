МВД: маски не повлияли на систему видеонаблюдения в Москве

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Ношение защитных масок во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не отразилось на результативность системы видеонаблюдения ГИС ЕЦХД в Москве.
МВД: маски не повлияли на систему видеонаблюдения в Москве
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы ГУ МВД по столице на соответствующий запрос.

«С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения данных)», — сообщили в МВД.

Система видеонаблюдения ГИС ЕЦХД предназначена для повышения уровня безопасности в Москве, её используют полиция, МЧС и службы городского управления.

В начале мая начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что за время распространения коронавируса в столице с помощью камер фотовидеофиксации и приложения «Социальный мониторинг» оштрафовали 35 тысяч нарушителей режима самоизоляции.

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