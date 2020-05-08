В Москве не обжаловали ни один из 35 000 штрафов за нарушение изоляции

В Москве не обжаловали ни один из 35 тысяч штрафов за нарушение изоляции людьми, переносящими заболевание коронавирусом в лёгкой форме и больных ОРВИ.

Об этом сообщил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«За период распространения в Москве COVID-19 с помощью технических средств — камер фотовидеофиксации и приложения «Социальный мониторинг» — на нарушителей режима самоизоляции наложено 35 тысяч штрафов», — сказал он ТАСС.

По его словам, все оштрафованные ранее подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его.

«Ни один из этих штрафов обжалован не был, и ошибка при оформлении такого штрафа маловероятна», — подчеркнул Данчиков.

Ранее в Мосгорсуде рассказали, что московские суды за две недели получили 237 административных материалов по фактам нарушения правил поведения при режиме повышенной готовности.