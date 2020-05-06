Мосгорсуд рассказал о делах о нарушении ограничительных мер

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что московские суды за две недели получили 237 административных материалов по фактам нарушения правил поведения при режиме повышенной готовности.

«За две недели в суды поступило 237 материалов по ст. 20.6.1 КоАП России, из них 66 возвращено в органы, их составившие, для устранения недостатков. Рассмотрено 34 дела», — цитирует её ТАСС.

Солопова указала, что в Тушинском суде рассмотрено около 19 материалов, выписаны штрафы в размере от 1 тыс. до 4 тыс. рублей.

«Чаще всего нарушения выражались в том, что граждане находились в общественном месте, где распивали спиртные напитки, нарушая тем самым общественный порядок», — уточнила она.

Ранее стало известно, что в период майских праздников подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах Москвы и Подмосковья будут использовать вертолёты и беспилотные комплексы видеонаблюдения.