Росгвардия следит с воздуха за соблюдением ограничительных мер

В период майских праздников подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах Москвы и Подмосковья используют вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что данные о нарушениях ограничительных мер, полученные с воздуха, передаются нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами.

«В случае выявления нарушителей режима самоизоляции, которым он предписан, в их отношении правоохранительными органами составляются протоколы об административном правонарушении», — сообщили в ведомстве.

В Росгвардии пояснили, что принимаемые меры направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков, если потребуется уменьшить поток людей на дорогах и в метро.