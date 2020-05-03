Росгвардия следит с воздуха за соблюдением ограничительных мер

Короткая ссылка
В период майских праздников подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах Москвы и Подмосковья используют вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения.
Росгвардия следит с воздуха за соблюдением ограничительных мер
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что данные о нарушениях ограничительных мер, полученные с воздуха, передаются нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами.

«В случае выявления нарушителей режима самоизоляции, которым он предписан, в их отношении правоохранительными органами составляются протоколы об административном правонарушении», — сообщили в ведомстве.

В Росгвардии пояснили, что принимаемые меры направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице могут ужесточить контроль за выдачей цифровых пропусков, если потребуется уменьшить поток людей на дорогах и в метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить